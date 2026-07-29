Argentina, la FIFA apre un procedimento disciplinare. Per Paredes 3 capi di accusa

30/07/2026 | 00:10:12

La FIFA ha ufficialmente aperto un procedimento disciplinare contro l’Argentina per il comportamento avuto da diversi tesserati dopo la sconfitta in finale di Coppa del Mondo contro la Spagna e nella gara contro l’Inghilterra.

La Fifa indagherà in particolare sui giocatori argentini Nahuel Molina (due capi d’accusa) e Leandro Paredes (tre capi d’accusa), e l’assistente allenatore argentino Roberto Ayala (un capo d’accusa) per presunta aggressione ai sensi dell’articolo 14 del codice disciplinare della Fifa, come riportato dalla BBC.

Inoltre, altri capi di accusa sono per lo striscione dopo la vittoria con l’Inghilterra, Las Malvinas son Argentinas”, ignorando la FIFA che chiedeva di non esporre loghi o espressioni politiche.

Foto: Instagram Paredes