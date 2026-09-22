Argentina, i giocatori vogliono che Scaloni continui in Nazionale. Intanto il CT: “Ci proveremo”

22/09/2026 | 19:40:18

L’Argentina e Lionel Scaloni ripartono dopo la delusione in finale della Coppa del Mondo. L’albiceleste, impegnata nelle amichevoli contro Bolivia, Burkina Faso e Benin, si appresta a salutare Lionel Messi, nell’ultima partita al Monumental, casa del River Plate, in programma il 6 ottobre. Intanto, molti giocatori si sono espressi sul futuro del loro CT ai microfoni di Tyc Sports, come il Dibu Martinez: “Non ne ho idea, la verità è che qualunque cosa decida con il suo team di lavoro, lo supporteremo”. Anche Cuti Romero, uno dei senatori del gruppo, ha detto la sua: “Speriamo che continui. È la persona principale nell’assemblaggio di questa Nazionale quindi ovviamente ci aspettiamo che continui”, così come Balerdi, difensore della Roma: “Speriamo che continui, per noi sarebbe un privilegio” e Nico Paz: “È uno degli allenatori più importanti, che mi ha fatto debuttare e spero che continui”.

Scaloni, interpellato anche su questa questione, ha ribadito a MiGu: “Rinnovo? Ci proveremo. La nostra intenzione nelle prossime partite è offrire l’opportunità ai ragazzi di possono unirsi alla nostra idea di gioco. Ora si apre una parentesi importante e bellissima, un momento per poter fidarsi di questi ragazzi che stanno bussando alla porta. L’età non è sinonimo di nulla, resteranno o ne arriveranno nuovi finché giocheranno bene nelle loro squadre”.

Foto: X Argentina