Argentina, i convocati di Scaloni: out Lautaro, Molina e Dybala
03/11/2026 | 17:09:45
Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati dell’Argentina, la prima dall’addio di Messi, per gli impegni di novembre contro Uruguay e Costa Rica.
PORTIERI: Emiliano Martínez – Chelsea; Gerónimo Rulli – Manchester City; Juan Musso – Atlético de Madrid; Santiago Beltrán – River Plate
DIFENSORI: Gonzalo Montiel – River Plate; Agustín Giay – Palmeiras; Aaron Anselmino – Chelsea; Mariano Troilo – Parma; Leonardo Balerdi – Roma; Lisandro Martínez – Manchester United; Facundo Medina – Bayer Leverkusen; Nicolás Tagliafico – Olympique Lyon; Román Vega – Zenit.
CENTROCAMPISTI / ESTERNI: Máximo Perrone – Como 1907; Exequiel Palacios – Ipswich Town; Valentín Barco – Chelsea; Alexis Mac Allister – Liverpool; Enzo Fernández – Manchester City; Nicolás Paz – Como 1907; Matías Soulé – Roma; Franco Mastantuono – Fiorentina; Giuliano Simeone – Atlético de Madrid; Gianluca Prestianni – Benfica; Thiago Almada – River Plate; Juan José López – Palmeiras; Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen.
ATTACCANTI: Santiago Castro – Roma; Julián Álvarez – Atlético de Madrid.
Foto: Instagram Argentina