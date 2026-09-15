Argentina, i convocati di Scaloni: c’è Messi per l’ultimo saluto, niente Dybala. La lista completa

15/09/2026 | 22:36:53

Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Bolivia, Burkina Faso e Benin. Presente Lionel Messi, a cui il Monumental si appresta a dare l’ultimo saluto all’eterno 10. Nella lista completa sono presenti ben 7 “italiani”. Il grande assente è Paulo Dybala, che starà a disposizione di Gasperini durante la sosta.

PORTIERI

– Emiliano Martínez – Chelsea

– Juan Musso – Atlético de Madrid

– Gerónimo Rulli – Manchester City

DIFENSORI

– Agustín Giay – Palmeiras

– Leonardo Balerdi – Roma

– Cristian Romero – Atlético de Madrid

– Lisandro Martínez – Manchester United

– Juan Foyth – Villarreal

– Facundo Medina – Bayer Leverkusen

– Nicolás Tagliafico – Olympique Lyon

– Román Vega – Zenit

CENTROCAMPISTI

– Enzo Fernández – Manchester City

– Alexis Mac Allister – Liverpool

– Valentín Barco – Chelsea

– Giovani Lo Celso – Betis

– Exequiel Palacios – Ipswich Town

– Rodrigo De Paul – Inter Miami

– Nicolás Paz – Como

– Franco Mastantuono – Fiorentina

ATTACCANTI

– Matías Soulé – Roma

– Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

– Nicolás González – Juventus

– Gianluca Prestianni – Benfica

– José Manuel López – Palmeiras

– Santiago Castro – Roma

– Julián Álvarez – Atlético de Madrid

– Lautaro Martínez – Internazionale

– Lionel Messi – Inter Miami

Foto: Instagram Messi