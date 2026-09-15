Argentina, i convocati di Scaloni: c’è Messi per l’ultimo saluto, niente Dybala. La lista completa
15/09/2026 | 22:36:53
Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Bolivia, Burkina Faso e Benin. Presente Lionel Messi, a cui il Monumental si appresta a dare l’ultimo saluto all’eterno 10. Nella lista completa sono presenti ben 7 “italiani”. Il grande assente è Paulo Dybala, che starà a disposizione di Gasperini durante la sosta.
PORTIERI
– Emiliano Martínez – Chelsea
– Juan Musso – Atlético de Madrid
– Gerónimo Rulli – Manchester City
DIFENSORI
– Agustín Giay – Palmeiras
– Leonardo Balerdi – Roma
– Cristian Romero – Atlético de Madrid
– Lisandro Martínez – Manchester United
– Juan Foyth – Villarreal
– Facundo Medina – Bayer Leverkusen
– Nicolás Tagliafico – Olympique Lyon
– Román Vega – Zenit
CENTROCAMPISTI
– Enzo Fernández – Manchester City
– Alexis Mac Allister – Liverpool
– Valentín Barco – Chelsea
– Giovani Lo Celso – Betis
– Exequiel Palacios – Ipswich Town
– Rodrigo De Paul – Inter Miami
– Nicolás Paz – Como
– Franco Mastantuono – Fiorentina
ATTACCANTI
– Matías Soulé – Roma
– Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
– Nicolás González – Juventus
– Gianluca Prestianni – Benfica
– José Manuel López – Palmeiras
– Santiago Castro – Roma
– Julián Álvarez – Atlético de Madrid
– Lautaro Martínez – Internazionale
– Lionel Messi – Inter Miami
Foto: Instagram Messi