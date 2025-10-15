Arda Guler: “Con Mbappè ci capiamo al volo. Xabi Alonso? Se mi chiedesse di giocare in porta comprerei i guanti”

15/10/2025 | 19:21:05

Intervistato sulle colonne de l’Equipe, Arda Guler ha parlato della sua esperienza al Real Madrid: “Le qualità di Mbappé e le mie sono fatte l’una per l’altra. Ci capiamo davvero bene, è tutto fluido. A volte, parliamo un po’ prima delle partite, a volte basta anche uno sguardo. Ho piena fiducia nei piani di Xabi Alonso. Se un giorno mi dice di giocare in porta, comprerò i guanti!”

Foto: Instagram Arda Guler