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Arbeloa può tornare in pista: contatti avanzati con il Fulham

13/06/2026 | 19:00:33

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Arbeloa può tornare in pista dopo l’esperienza al Real Madrid, secondo TalkSport il Fulham starebbe accelerando per l’allenatore. L’ex tecnico dei Blancos, arrivato a stagione in corso dopo Xabi Alonso e reduce da una stagione da zero tituli, è ora il favorito per sostituire Marco Silva in panchina. Il club di Premier League ha preso pure in considerazione le candidature di Frank Lampard e Ruben Amorim, che piace al Milan, ma adesso è Arbeloa il nome in pole.
foto x real madrid