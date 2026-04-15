Arbeloa: “L’arbitro non ricordava di aver già ammonito Camavinga. Rovinata una gara meravigliosa”

15/04/2026 | 23:35:32

Il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha parlato a Sky dopo l’eliminazione della Champions contro il Bayern Monaco.

Queste le sue parole: “La gara è finita con il cartellino rosso? È ovvio, non si può espellere un giocatore per una cosa del genere, l’arbitro non sapeva nemmeno che avesse già estratto un cartellino nei confronti di Camavinga e ha rovinato una partita bellissima e molto equilibrata, proprio nel momento clou, ed è lì che è finita la partita”.

“I miei giocatori hanno fatto una grande partita e mi dispiace per loro visto lo sforzo che hanno fatto così come mi spiace per i tifosi del Real Madrid che erano presenti allo stadio e quelli che erano a casa. Fa male perché il Real Madrid non vincerà la sedicesima quest’anno, ma torniamo a casa orgogliosi perché abbiamo dato tutto. Abbiamo avuto le occasioni per segnare un altro gol e avevamo alcuni giocatori stanchi. Stavo per fare dei cambi proprio prima del loro terzo gol e lì la partita è finita”.

Infine uno sguardo verso il futuro: “Dobbiamo andare avanti tutta perché questo è il Real Madrid. Il campionato è molto complicato, ma dobbiamo continuar4e a lottare fino all’ultima giornata perché abbiamo uno stemma da difendere e onorare”.

Foto: sito Real Madrid