Arbeloa avverte il Bayern: “Rimonta? Siamo il Real Madrid, abbiamo già vinto 15 Champions”

14/04/2026 | 22:44:39

Il tecnico del Real Madrid Arbeloa ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Bayern Monaco: “So già quale undici schiererò. Abbiamo fiducia, ci sentiamo pronti. Non dobbiamo parlare di miracolo. Se avessimo vinto l’andata non sarebbe stato sorprendente perché il loro portiere è stato il migliore in campo. Chi conosce il Real Madrid non può parlare di miracolo. Non abbiamo mai rimontato fuori casa, ma questo è un ulteriore stimolo. La nostra storia è fatta di sfide impossibili. Siamo il Real Madrid. Se c’è una squadra che può fare una rimonta, siamo noi. Non abdichiamo mai, abbiamo 15 Champions League. Tutto il club ci crede”.

foto sito real madrid