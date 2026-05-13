Arbeloa: “Al Real Madrid hanno rubato sette campionati”

13/05/2026 | 15:32:56

Alvaro Arbeloa ha parlato in conferenza stampa tornando sulle recenti parole di Florentino Perez: “Non sono qui per commentare la conferenza stampa del presidente. Qualsiasi tifoso del Real Madrid che lo abbia ascoltato ieri concorderà sul fatto che dovrebbe difendere gli interessi dei soci e che il club viene trattato diversamente rispetto ad altri club nel mondo. Sappiamo tutti cosa è successo negli ultimi 20 anni. Sono sicuro che ci siano cose che non conosciamo. Sembra incredibile che solo il Real Madrid voglia difendere la legalità nel calcio. È un sentimento condiviso da tutti i nostri tifosi, sono stati rubati sette titoli al Real”.

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