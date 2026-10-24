Araújo racconta la depressione: “Ho dovuto chiedere aiuto”

24/10/2026 | 11:43:43

Ronald Araújo si racconta senza filtri in un intervista a Times e ripercorre il periodo più difficile della sua vita. Il difensore uruguaiano del Liverpool ha parlato della depressione e dei problemi personali che lo hanno accompagnato, rivelando di aver dovuto chiedere aiuto per riuscire a superare una situazione diventata insostenibile.Un momento complicato, vissuto lontano dai riflettori, che ha condizionato anche il suo rapporto con il calcio. Araújo ha spiegato di non stare bene da tempo e di aver raggiunto un punto in cui era necessario fermarsi.“Non stavo bene da un anno e mezzo. Ho dovuto chiedere aiuto”, ha raccontato il giocatore, ricordando quanto sia stato importante riconoscere le proprie difficoltà e affrontarle con il supporto di professionisti.Il difensore ha sottolineato come, spesso, anche i calciatori tendano a nascondere quello che stanno vivendo, cercando di mostrarsi sempre forti. Una situazione che può diventare complicata quando i problemi personali si accumulano e non vengono affrontati.Araújo ha quindi deciso di prendersi una pausa, una scelta fondamentale per ritrovare serenità e recuperare il piacere di giocare. Il percorso non è stato semplice, ma il sostegno delle persone vicine e l’aiuto ricevuto gli hanno permesso di guardare avanti. “Molti giocatori attraversano momenti difficili, ma hanno paura di parlarne pubblicamente. È importante confidarsi, perché è proprio da quel momento che si comincia a stare meglio”. Una testimonianza importante, quella del difensore, che accende nuovamente i riflettori sulla salute mentale nel mondo del calcio. Perché anche dietro un professionista abituato a giocare davanti a migliaia di persone possono esserci fragilità e momenti difficili da superare.

Foto: sito Liverpool