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Aquilani: “Volpato ha avuto una lesione. Bowie si è fatto male, Matic ha chiesto il cambio”

06/09/2026 | 20:37:43

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Il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani ha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Bologna: “E’ un peccato perché potevamo portarla a casa e non è la prima volta che prendiamo gol nello scadere e Bowie si è fatto male. Matic mi ha chiesto il cambio sennò non lo avrei tolto vista l’importanza del momento. Volpato ha avuto una lesione, Berardi va gestito, Adzic ha ampio margine di crescita e lo metto nelle migliori condizioni per poter giocare”.
foto x sassuolo