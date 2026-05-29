Aquilani: “Le mie lacrime sono per questo popolo, in 30 anni di calcio mai vista una squadra con quest’anima”

29/05/2026 | 23:30:20

Le parole del tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani in conferenza stampa: “Le mie lacrime sono per il popolo giallorosso, gente meravigliosa che vive per la sua squadra. Le mie lacrime sono per i miei ragazzi che davvero meritavano una gioia così grande. In trent’anni di calcio non ho mai visto una squadra con questa anima, con questo carattere. Mi dispiace per loro, mi dispiace per l’immenso popolo catanzarese che meritava una gioia così grande“.

Foto: X Catanzaro