Aquilani: “Esonero? C’erano le premesse per fare qualcosa di bello. Dovevo fermare un’emorragia evidente”

16/11/2026 | 21:53:09

Alberto Aquilani, a margine dell’evento Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano, ha commentato l’esonero dal Sassuolo dopo appena undici giornate di campionato: “È la prima volta per me. È ovvio che mi dispiace perché c’erano le premesse per fare qualcosa di bello. Però purtroppo il calcio è così, a volte è imprevedibile, a volte può essere crudele. Si è ribaltato tutto in poco tempo e non ho avuto la capacità, probabilmente, di fermare un’emorragia che era abbastanza evidente. È un lavoro complicato perché le dinamiche sono tantissime, ci sono tantissime sfaccettature, però la passione mi porterà a continuare a far sì che che andrà meglio”.

Foto: Sito Sassuolo