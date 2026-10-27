Aquilani: “Chiediamo scusa, partita condizionata dall’espulsione”

27/10/2026 | 21:43:44

Le parole di Aquilani dopo Sassuolo-Lazio a Dazn: “C’è da chiedere scusa e basta, la partita è stata fatta male e condizionata dall’espulsione. Ora siamo molto fragili, prendiamo gol in maniera troppo semplice. Ci manca l’attitudine giusta, nei primi tiri abbiamo subito gol, io devo migliorare e trasmettere in maniera diversa, il responsabile sono io. Non cerco alibi, se lo facessi sarei un uomo piccoli. C’è poco filtro dentro al campo, non si annusa il pericolo. Questo è un limite che ho trasmesso alla squadra, a volte sembra che ci facciamo gol da soli. Oggi era tutto troppo facile per la Lazio, che è una squadra forte e non ha bisogno del nostro aiuto in questo senso. La Lazio sta bene, è in fiducia. Oggi ha meritato la vittoria, noi ci abbiamo messo del nostro. In undici sarebbe stato meglio, ma anche in mezz’ora si era percepita la sensazione di fragilità della nostra squadra”.

foto x sassuolo