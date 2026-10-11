Aquilani: “C’è rammarico nello spogliatoio. Bowie ed Esposito possono giocare insieme”

11/10/2026 | 20:28:03

Alberto Aquilani commenta a DAZN la partita pareggiata con il Milan: “Ho visto una squadra matura, che ha capito i momenti della gara. Potevamo essere più ordinati e puliti, ma davanti avevamo una grande squadra. C’è un po’ di amarezza nello spogliatoio. Nella prima mezz’ora abbiamo fatto bene, poi abbiamo perso un po’ di distanze. Nel secondo tempo i cambi loro hanno cambiato qualcosa, ma mi è piaciuto l’ingresso in campo dei nuovi. Dobbiamo essere sempre ordinati, considerando che molti dei nostri giocatori hanno come indole quella del contrattacco e non posso privarli. Vorrei vedere sempre controllo, ma dipende anche dagli avversari. Se capiamo che gli ultimi 15 minuti possono essere importanti, faremo uno step in avanti. Bowie ed Esposito possono giocare insieme”.

Foto: Sito Sassuolo