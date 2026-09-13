Aquilani: “Adzic ha un potenziale molto alto. Oggi grande soddisfazione”

13/09/2026 | 23:50:51

Il tecnico del Sassuolo, Alberto Aquilani, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Adzic? È un giocatore giovane, ha un potenziale molto alto e ha iniziato bene questa stagione. Ha iniziato un percorso nuovo, ci sta dando grandi risultati e adesso deve capire che non si deve accontentare perché la strada è ancora molto lunga, ma se continua così potrà solo che continuare. La partita? È stata una partita emozionante perché i gol all’ultimo ti creano un’emozione. Oggi è andata bene a noi, l’altra volta male. Mi concentrerei su questo risultato, abbiamo fatto la prestazione che volevamo fare, abbiamo messo coraggio perché la vittoria mi auguro che dia la consapevolezza ai ragazzi per migliorare, c’è un potenziale molto grande. Speriamo di dormire perché abbiamo un’altra partita tra pochi giorni col Monza ma oggi la soddisfazione è molto grande”.

Foto: sito Sassuolo