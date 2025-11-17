Antonio Nusa: il fenomeno è lui. E forse anche un rimpianto

17/11/2025 | 18:36:44

Un fenomeno. Non avevamo tanti dubbi sul potenziale enorme di Antonio Nusa, esterno offensivo classe 2005 della Norvegia e in forza al Lipsia. Ieri sera un’ulteriore conferma: quando ha deciso di prendersi la scena lo ha fatto in pochi minuti, dopo un primo tempo quasi da spettatore non pagante come del resto quello dei suoi compagni di Nazionale. Nusa ha segnato il gol del pareggio, ha messo in evidenza la sua classe tra sgommate improvvise e straordinaria personalità. Il fenomeno è lui, con la naturalezza di chi riesce a rendere semplici le cose più complicate. E forse anche un rimpianto, qualche club italiano lo aveva cercato la scorsa estate e nella finestra precedente ma senza la possibilità di convincere il Lipsia. La valutazione era già salita oltre i 30 milioni, l’asticella può portare a cifre oggi insospettabili ma che rendono bene l’idea delle qualità di Antonio Nusa.

Foto: Instagram Norvegia