Antonino Gallo in orbita Roma: trattativa in corso

Antonino Gallo è in orbita Roma, la trattativa con il Lecce è in stato avanzato. Secondo quanto riportato da Pianeta Lecce il terzino sinistro è un obiettivo molto concreto dei giallorossi, a fare da apripista è stato Guillelmo Giacomazzi, vice di Daniele De Rossi ed ex bandiera del club salentino. L’operazione dovrebbe avere un costo di 6-7 milioni più bonus e ci sono già stati contatti approfonditi tra i due club.

Foto: instagram Gallo