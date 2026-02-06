Angori: “Finalmente non abbiamo preso gol, ma volevamo di più”

06/02/2026 | 23:54:08

Samuele Angori, giocatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro il Verona.

Queste le sue parole: “Il mister è arrivato da tre giorni, penso che abbia dato positività. Anche a fine partita ci ha detto di tenere la testa alta, di giocare e continuare a spingere. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare secondo me, un po’ sottotono nel primo tempo, tante pallonate, dovevamo gestire meglio la palla. Nella ripresa abbiamo creato, con il palo di Moreo, le occasioni di Meister e Caracciolo, una buona gara nel secondo tempo. Poi abbiamo fatto clean sheet dopo tanto tempo, questo è un dato positivo, anche se so che non basta. Dovevamo vincere, era un passo molto importante in avanti. Andiamo a casa, riposiamo, poi ripartiamo più forte di prima. Ci aspetta una gara tosta, difficile, nella prossima gara, contro una delle squadre più forti del campionato, ma la prepareremo bene”.

Si doveva fare di più? Quei tre gol presi dall’Inter nel primo tempo ha cambiato le prospettive nella vostra testa? “Penso di no. Nella partita con l’Inter abbiamo regalato gli ultimi dieci minuti, la partita era sul 4-2 che era un risultato giusto, sei gol sono troppi. Se Leris segna e fa il 2-2 non so come sarebbe andata, poi paghiamo sempre dazio per le occasioni che concediamo. Oggi una partita non bella nel primo tempo, abbiamo concesso solo il palo di Orban su punizione, magari se avesse segnato Caracciolo di testa avremmo vinto 1-0. Andiamo avanti”.

Cosa dici dei nuovi? “Sono tutti bravissimi ragazzi, professionisti, lavorano, si sono ambientati bene nel gruppo, Loyola, Durosinmi, Bozhinov, Stoijlkovic, ci stanno dando una mano e ce la potranno dare in futuro. Sono stati acquisti positivi”.

Foto: sito Pisa