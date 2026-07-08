Andrey Santos al Manchester United: accordo col Chelsea per 50 milioni

08/07/2026 | 19:04:16

Secondo quanto riportato da David Ornstein di The Athletic, il centrocampista del Chelsea Andrey Santos è in procinto di lasciare il club per approdare al Manchester United. I Red Devils e i Blues hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del 22enne sulla base di 48 milioni di sterline, più 2 milioni di bonus, con l’inserimento di una clausola che garantisce al Chelsea il 10% sulla futura rivendita del giocatore. L’accordo tra Santos e il Manchester United è già stato definito: restano soltanto da sostenere le visite mediche prima dell’ufficialità.

Foto: sito Chelsea