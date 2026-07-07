Anche il Torino su Favasuli. Vojvoda piace a Cagliari e Venezia

07/07/2026 | 22:20:42

Anche il Torino è su Costantino Favasuli, terzino destro del Catanzaro reduce da una buonissima stagione. Secondo quanto svelato nel pomeriggio da Luca Cilli, i granata hanno chiesto informazioni, a maggior ragione in caso di cessione di Pedersen. Su Favasuli ci sono diversi club di Serie A, in caso di cessione il 50 per cento spetterebbe alla Fiorentina. A proposito di terzini destri, su Mergim Vojvoda del Como (notizia di Gianluigi Longari) c’è l’interesse di Cagliari e Venezia.

FOTO: X Catanzaro