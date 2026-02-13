Ancelotti, rinnovo in arrivo con il Brasile: firmerà fino al 2030

13/02/2026 | 11:20:24

Secondo quanto riporta The Athletic, Carlo Ancelotti è ormai pronto a firmare un rinnovo di contratto fino al 2030 con il Brasile. Il tecnico allungherà l’accordo con la Selecao fino alla Coppa del Mondo che si giocherà fra Spagna, Marocco, Portogallo. Il contratto di Ancelotti è in scadenza la prossima estate, al termine dei Mondiali- Il mandato di Ancelotti sarà dunque a lungo termine e non si limita a questa edizione dei campionati mondiali. La firma arriverà a breve.

Foto: instagram CBF