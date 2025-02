Ancelotti: “Qui il caso Güler non esiste, ha bisogno di tempo per giocare con il Real Madrid”

Arda Güler è tra i talenti più cristallini presenti all’interno della rosa del Real Madrid. Nonostante ciò, il turco non sta trovando lo spazio che molti si aspettavano. In questa stagione, infatti, il classe 2005 ha collezionato 3 gol e 5 assist in 27 presenze tra coppe e campionato. Il tutto per un totale di 967′ in campo, più precisamente 36′ disputati a partita. Proprio per questo motivo, si è iniziato a parlare di un ‘caso Güler’, che è stato prontamente smentito da Ancelotti in conferenza stampa: “Chiunque abbia dubbi può venire nel mio ufficio. Ho letto che c’è un caso Güler, ma quel caso qui non esiste. Fa parte di un processo che vale per lui come per tutti i giovani. Lo stesso è accaduto con Valverde, con Rodrygo, con Vinicius. Ha bisogno di tempo per giocare nella squadra migliore del mondo. Tutti lo capiscono e chi non lo capisce deve farlo. Nella piccola parte di tempo che trascorro con lui vedo un giocatore che lavora, che impara e che vuole giocare. Lui però trascorre molto tempo anche con altre persone e non so se hanno la stessa idea che ho io. Io faccio in modo che lui possa migliorare e giocare con il Real Madrid”.

FOTO: sito Real Madrid