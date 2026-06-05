Ancelotti: “Neymar farà una risonanza. Se andrà tutto bene si allenerà in gruppo dalla prossima settimana”

05/06/2026 | 16:50:16

Carlo Ancelotti CT del Brasile, ha tenuto la conferenza stampa precedente all’amichevole contro l‘Egitto che si giocherà domenica 7 giugno, l’ultima prima dell’esordio al Mondiale contro il Marocco.

Il commissario tecnico italiano ha fatto chiarezza ancora una volta sulle condizioni di Neymar. Queste le sue dichiarazioni: “Sta facendo un ottimo lavoro individuale. Credo che domani farà una risonanza magnetica e, se tutto andrà bene, potrà allenarsi con il gruppo la prossima settimana”.

Foto: X Brasile