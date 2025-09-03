Ancelotti: “Neymar? Escluso per scelta tecnica. Per il Brasile è il momento di vincere”

03/09/2025 | 18:37:46

Carlo Ancelotti, CT del Brasile, ha parlato in conferenza stampa motivando anche alcune sue scelte, come quella di non convocare Neymar: “E’ una scelta tecnica, non dettata da problemi fisici. Ha ragione, è stata una decisione tecnica basata su diversi fattori. Nessuno può discutere il talento di Neymar, ma valutiamo soprattutto la condizione fisica, sua e degli altri. C’è una concorrenza enorme, abbiamo almeno 70 giocatori che possono ambire alla Seleção. Siamo usciti molto soddisfatti dal match contro il Paraguay. Vogliamo essere intensi, solidi in difesa e rapidi nella gestione del pallone. L’equilibrio è fondamentale. Ho già in mente un gruppo consolidato per il Mondiale. L’errore più grande sarebbe sbagliare la lista dei 25. La qualità c’è, ma conta soprattutto la forza del collettivo. Sono 24 anni che il Brasile non vince la Coppa del Mondo. È arrivato il momento. La responsabilità è enorme, ma anche la motivazione di un intero Paese può fare la differenza”.

Foto: instagram CBF