Ancelotti: “Le critiche sono giuste, ma miglioreremo”

14/06/2026 | 10:16:51

Esordio amaro per il Brasile, che nella notte italiana si ferma sull’1-1 con il Marocco. Queste le parole di Ancelotti nel post gara: “Nel primo tempo eravamo troppo ansiosi, tanti palloni persi e tante volte abbiamo scoperto il fianco alle ripartenze avversarie. Nel secondo tempo invece abbiamo approcciato bene. Miglioreremo di gara in gara, non si può essere perfetti alla prima partita. Poi questo è il Mondiale e non basta solo una gara per vincerlo. Le critiche costruttive vanno accettate quando si gioca così, credo però che l’undici titolare fosse quello giusto”.

Foto: Instagram CBF