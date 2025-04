Ancelotti: “Dispiace per la sconfitta, non mi rimprovero nulla. Futuro? Non è il momento”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, a Movistar Plus ha parlato dopo la sconfitta in finale di Coppa del Re.

Queste le sue parole: “Sono dispiaciuto per non essere stato in grado di sollevare la Coppa, ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Non mi rimprovero nulla”.

Ancelotti è poi tornato sul gol della sconfitta, un errore di Luka Modric in fase di disimpegno che ha innescato Koundé, abile successivamente ad inventarsi il diagonale vincente: “Qualcosa è andato storto, perché Brahim pensava che Modric lo avrebbe cercato alle spalle e lo ha fatto invece nello stretto. Sono piccoli dettagli che a volte non ti costano nulla e altre volte ti costano molto. Dobbiamo riposare e continuare a competere fino alla fine”.

Foto: sito Real Madrid