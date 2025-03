Ancelotti: “Champions? Se giochiamo così, non vinceremo. È chiaro, spero che ci svegli”

Il Real Madrid cade ancora: 2-1 per il Betis Siviglia, i Blancos prestano il fianco affinché Barcellona e Atletico Madrid ne possano approfittare. Il tecnico dei blancos, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa dopo il match mostrando tutta la sua delusione e preoccupazione, dato che a giorni arriva il derby di Champions contro l’Atletico Madrid: “Abbiamo iniziato bene ma poi non siamo riusciti a mantenere il nostro livello, impegno e atteggiamento. Gli avversari hanno meritato di vincere. Questo è un duro colpo, dobbiamo reagire, è dura perdere in questa fase della stagione perché tutte le squadre stanno correndo. Non abbiamo giocato bene in questa partita”.

Sulla mancanza di impegno: “Non lo so, non sono nella testa dei giocatori, non siamo riusciti a tenere il ritmo. Abbiamo perso 27 palloni nel primo tempo. Dubbi per la Champions League? Se giochiamo così non vinceremo. È abbastanza chiaro, spero che ci svegli. Mi è sembrata una squadra più compatta rispetto alle partite precedenti”.

Sulla sostituzione di Mbappé: “Aveva questo problema (gli hanno tolto un dente), si è allenato poco e ho preferito toglierlo dal campo. Lo scarso lavoro difensivo da parte degli attaccanti? Quando stai giocando bene, fai pressione sulla palla quando esce, e l’abbiamo fatto nel primo tempo, ma negli altri 70 minuti è stato pessimo”.

Foto: sito real