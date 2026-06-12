Ancelotti: “Brasile competitivo, faremo il massimo. Neymar? Mi aspetto torni la prossima settimana”

12/06/2026 | 23:53:21

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del debutto del Brasile ai Mondiali: “Per il Brasile è una novità avere un ct straniero. Il lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo ci mette inuna posizione per essere competitivi in questo Mondiale. Siamo pronti per disputare il torneo. Quando saremo in campo domani sera saremo concentrati. Il Marocco è un’ottima squadra, ho molto rispetto per loro. Noi faremo il massimo per il nostro pubblico. Neymar? Ci aspettiamo che completi il recupero e possa essere reintegrato nella squadra già la prossima settimana. Oltre alle sue qualità tecniche indiscutibili, porta esperienza e leadership”.

Foto: instagram CBF