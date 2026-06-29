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Ancelotti: “Abbiamo eliminato una squadra forte ed equilibrata. Neymar? Sarebbe entrato ai supplementari”

29/06/2026 | 22:17:47

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Carlo Ancelotti, CT del Brasile, ha parlato ai canali ufficiali FIFA dopo la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa del Mondo.
Le sue parole: “Stavamo aspettando Neymar per i tempi supplementari. Ho parlato con lui, sarebbe dovuto entrare intorno al 60° o 65° minuto. Abbiamo pareggiato la partita e non ho voluto cambiare la struttura perché la squadra aveva il controllo del match. Abbiamo molte risorse, sia in panchina che in campo, ed è positivo che i singoli giocatori siano a un buon livello. Dobbiamo valorizzarlo. È stata una partita molto impegnativa. Il Giappone non è una squadra facile, è intensa e molto organizzata”.
Foto: twitter Everton