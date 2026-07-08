Amorim: “Sono felicissimo di essere qui. Ramos? Credo moltissimo in lui. Leao è un giocatore con la G maiuscola”

08/07/2026 | 15:23:39

Il nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim, ha preso la parola durante la conferenza di presentazione. Queste le sue parole:

“Mi scuso di non parlare in italiano, è un atto di rispetto verso dei tifosi e la ritengo una cosa molto importante per me che l’allenatore del Milan si esprima in italiano. Sono felicissimo di essere qui. Adoro Milanello, c’è tutto quello che serve, anche il personale, non potrei essere più felice. Mi sento a casa ed è un grande piacere essere qui. Un Milan del passato che vorrei emulare? Ricordo il Milan di Ancelotti, ho guardato tantissimo la difesa e la pressione di Sacchi, che aveva portato tantissime nuove idee. Ricordo Capello, la sua squadra incredibile che non perdeva mai. Il passato del Milan non è la squadra, ma tutto un insieme di giocatori straordinari del Milan. Seguo il Milan da quando ero giovane, sono un grande fan anche delle mie squadre portoghesi. Ricordo la finale Milan-Benfica del 1990. Ora che sono qui sento la responsabilità. So che è un campionato dove è difficile vincere, ma noi siamo qui per vincere. Sarà una bella sfida. Goncalo Ramos? Chiaramente credo moltissimo in lui. Lo avete visto con la Croazia che ha segnato in mezzo a tre difensori. E in Italia è una cosa che accadrà spesso. Delle volte le persone guardano solo il talento, io vedo un giocatore che può giocare al meglio nello stile della squadra. Leao? È uno dei nostri giocatori con la G maiuscola. Ma sono felice di tutto il team”.

Foto: X Milan