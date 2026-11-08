Amorim: “Sono davvero soddisfatto dei miei calciatori. Ramos? Quando saremo stabilmente nell’ultimo terzo di campo segnerà tantissimi gol”

08/11/2026 | 17:57:13

Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Genoa. Queste le sue parole:

“La differenza di prestazione tra giovedì e oggi? Ci sono momenti in cui riesci a giocare molto bene, ci sono anche altri momenti in cui abbiamo cambiato modo di giocare e siamo andati forti sulle seconde palle e abbiamo giocato un calcio differente. E questo fanno le grandi squadre: giocano in modo differente all’interno della stessa partita. Sono davvero soddisfatto dei miei calciatori oggi. La crescita di Goncalo Ramos? Penso che sia difficile per un attaccante quando non fa gol. Ma lo ripeterò: non stiamo tanto tempo nel terzo finale del campo. Abbiamo il possesso, stiamo crescendo nell’uscita palla, ma ci manca questo. Quando saremo stabilmente nell’ultimo terzo di campo Gonçalo segnerà tantissimi gol. È un problema di squadra, non stiamo aiutando Ramos ma lui ci sta aiutando molto”.

Foto: X Milan