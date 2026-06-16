Amorim: “So cosa rappresenta questo club. E’ una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo”

16/06/2026 | 18:15:12

Prime parole di Ruben Amorim come allenatore del Milan. Il portoghese ha così parlato tramite comunicato del club che lo ha appena ufficializzato come nuovo tecnico: “Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo Club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l’ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan”.

Foto: sito Manchester United