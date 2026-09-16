Amorim: “Siamo all’inizio di un percorso. Dobbiamo fare meglio e vincere già dalla prossima gara”

16/09/2026 | 23:57:06

Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Benfica. Queste le sue parole:

“Situazione preoccupante? C’è molto da migliorare. Abbiamo mostrato momenti migliori nella partita contro il Torino e nel secondo tempo contro la Lazio, ma poi abbiamo avuto alcuni momenti difficili. Ci stiamo creando problemi da soli quando abbiamo il pallone. Abbiamo molto lavoro da fare. Non creiamo molte occasioni e, quando subiamo gol per primi, è un errore che non possiamo permetterci, perché la squadra si disorganizza e soffriamo molto. Cosa mi preoccupa di più? Ovviamente sono sempre preoccupato: anche solo per una partita non vinta, o vinta giocando male, io sono sempre preoccupato. Ora ciò che dobbiamo fare è capire che questo è il calcio, che siamo all’inizio di un percorso e che dobbiamo lavorare per vincere le partite. Conosciamo già la pressione che c’è in questi club, quindi per me non è nulla di nuovo, credo sia normale. Dobbiamo fare meglio e vincere già dalla prossima gara”.

Foto: X Milan