Amorim: “Rabiot? È uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Se non miglioriamo, non potremo mantenere questo numero di punti”

22/11/2026 | 21:22:25

Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Frosinone. Queste le sue parole:

“La prestazione di Rabiot? Ho guardato la partita della Francia e penso che sia uno dei migliori giocatori della squadra. Quindi credo che la sua importanza sia massima. Si vede che c’è rotazione, c’è moltissimo talento. Con noi è il giocatore che deve spingere la squadra in avanti, è l’elemento decisivo. In Francia, invece, ha un compito diverso da svolgere. Per me, quindi, è uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Spero arrivi presto il suo rinnovo. A che punto è la squadra? Oggi la partita non è stata solo una questione tattica. Si sono visti cambi di posizione, uno contro uno con tantissimo spazio: sembrava una gara pazza. Quello che ho percepito contro il Genoa e nelle altre partite è che eravamo troppo lontani, non arrivavamo nell’ultimo terzo di campo. Non siamo come le big: se guardate le grandi squadre, per esempio la Juventus, magari fatica nei risultati, ma vedete il volume che produce. Per noi è un po’ l’opposto, quindi sono davvero preoccupato che, se non miglioriamo, non potremo mantenere questo numero di punti”.

Foto: X Milan