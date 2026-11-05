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Amorim: “Non ho nulla per difendere me stesso e i miei giocatori. Dobbiamo cambiare mentalità”

05/11/2026 | 22:10:24

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Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa con il Ferencvaros. Queste le sue parole:
“Se rifarei le stesse scelte? Non si tratta della formazione titolare, si tratta della preparazione, di essere pronti mentalmente a vincere ogni partita e della responsabilità che abbiamo come club. Non importa chi scende in campo dal primo minuto, dobbiamo lottare per ogni seconda palla, curare i piccoli dettagli. Non parlo di tecnica, di fare magie o di vincere ogni singola gara: parlo delle piccole cose, di ciò che possiamo controllare. E oggi, specialmente nel primo tempo, non ci sono spiegazioni. Non ho nulla per difendere me stesso e i miei giocatori per la prestazione di oggi. La gestione dell’undici iniziale è legata anche al fatto che, se riproponiamo certi calciatori troppo spesso, rischiamo gli infortuni. Cosa dirò ai giocatori? Credo che sia stato chiarissimo per tutti. Persino i giocatori in campo hanno capito che non possiamo ripetere quello che abbiamo fatto, specialmente nel primo tempo. Possiamo perdere contro qualsiasi avversario, l’avevo detto in conferenza stampa, ma è ovvio che dobbiamo cambiare mentalità”.
Foto: X Milan