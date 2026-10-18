Amorim: “Non dovevamo temere il 3-2, ma fare il 4-1. Stiamo capendo bene i momenti della gara”

18/10/2026 | 20:35:42

Ruben Amorim commenta a DAZN la vittoria contro l’Atalanta: “Ho detto che dopo la partita con il Sassuolo eravamo cresciuti molto. Prima che l’Atalanta rientrasse in partita, eravamo vicini al quarto gol e siamo stati in controllo della gara. Poi abbiamo preso delle decisioni sbagliate in fase di possesso. Penso che stiamo lavorando duramente. Stiamo capendo bene i momenti della gara e sembra più semplice occupare le varie posizioni. Non dovevamo temere il 3-2, ma fare il 4-1. Lo stadio è stato nervoso giustamente nel finale, ma alla fine abbiamo vinto. Rabiot? Lui è molto importante e ci ho parlato dopo il giallo ricevuto. Se avessi pensato che in qualche transizione potesse prendere il rosso, lo avrei tolto”.

Foto: X Milan