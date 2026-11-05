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Amorim: “Non c’è niente che io possa dire. Non siamo pronti a giocare ogni tre giorni”

05/11/2026 | 21:31:10

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Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Ferencvaros. Queste le sue parole:
“Come mi spiego la prestazione? Non c’è spiegazione, non c’è niente che io possa dire. Non ricordo un altro primo tempo così: si tratta di ambizione e di atteggiamento, abbiamo dato loro opportunità e perso palloni stupidi. Se è una questione mentale? Non siamo pronti a pensare di essere competitivi in Serie A ed Europa League. Dobbiamo lavorare sul nostro approccio alle partite, stasera non ho nulla da dire. Ora non siamo pronti a giocare ogni tre giorni ma certamente non mollerò in Europa League. Finché non sarà finita”.
Foto: X Milan