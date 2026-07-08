Amorim: “Non aspettatevi che sia come Mourinho. Pulisic è un giocatore di grande talento, può fare la differenza”

08/07/2026 | 15:56:26

Il nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim, ha preso la parola durante la conferenza di presentazione. Queste le sue parole:

“Mourinho? Io sono completamente diverso. È chiaro che da lui ho imparato moltissimo, ma da allenatore non puoi copiare nessuno, devi essere te stesso. Ho tantissimo rispetto per Mou, penso di poterlo chiamare amico. Ma non aspettatevi che sia come Mourinho. Il peso che avrà Pulisic nel progetto tecnico? Pulisic è un giocatore di grande talento. Si è fatto male al Mondiale, lo valuteremo, ma per il calcio qui in Italia è perfetto. Può fare la differenza. Cosa ho imparato dall’esperienza allo United? Difficile spiegare gli errori. Io, e lo dico in italiano, sono l’allenatore del Milan e parlo del Milan. Mi dispiace di come sia andata allo United. Posso dire che ho imparato tantissimo, a volte è così, devi imparare”.

Foto: X Milan