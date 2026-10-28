Amorim: “Non abbiamo avuto il tempo di adattarci al pareggio. I miei giocatori stanno dando tutto”

28/10/2026 | 21:28:05

Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Abbiamo disputato alcune partite in cui siamo stati discontinui nel corso dei 90 minuti a causa di molte cose. Ora, quello che ho avvertito fin dal primo minuto è stata una mancanza di energia e di lucidità nel modo in cui abbiamo gestito la palla. Anche quando eravamo in vantaggio, ho avuto la sensazione che la squadra non fosse la stessa. Questa è la sensazione che ho avuto oggi: ho percepito che fossimo un po’ stanchi. Quando dico stanchi, intendo dire che non pensiamo nello stesso modo, non giochiamo nello stesso modo. L’ho avvertito fin dal primo minuto; nel secondo tempo abbiamo subito due gol molto velocemente, quindi non abbiamo avuto il tempo di adattarci neanche al pareggio. Quando guardo i miei giocatori in questo momento, vedo che stanno dando tutto: tutto quello che hanno, lo stanno mettendo in campo”.

Foto: X Milan