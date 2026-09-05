Amorim: “Moreira sta meglio rispetto alla scorsa settimana, può giocare in due ruoli”

05/09/2026 | 15:04:28

Amorim ha parlato in conferenza stampa anche delle scelte: “Non vi dirà l’11 iniziale di domani oggi. È importante anche per le rotazioni che abbiamo in squadra mantenere per noi chi partirà domani titoalre. Moreira ha 2 settimane di allenamento. È più preparato rispetto alla scorsa settimana. È un’opzione, così come Rabiot, in due posizioni. Quindi vedremo quale sarà il nostro 11 titolare. Cosa rispondo a Chivu sugli scontri diretti? Niente. Sono concentrato sulla nostra partita. Se vinciamo domani saremo in testa alla classifica insieme ad altri. Sono concentrato su di noi, sul lavoro da fare. Quindi non ho niente da dire in merito. Sulle parole di Chivu: per me se abbiamo bisogno di queste parole per motivarci al Milan c’è qualcosa di sbagliato in no”.

foto x milan