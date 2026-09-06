Amorim: “Moreira è pronto e coraggioso. Scudetto già quest’anno? Lo capiremo più avanti”

06/09/2026 | 20:25:32

Ruben Amorim ha parlato a DAZN prima di Juventus-Milan: “Moreira? È pronto. È un ragazzo davvero coraggioso. Ha avuto un’ottima settimana e quando ti alleni bene e ti prepari bene, giocherai bene. So che è la prima partita, ma è davvero sicuro di sé ed è pronto per la gara. Scudetto? È difficile da dire. Abbiamo due mesi di lavoro alle spalle, non so con certezza a che punto siamo esattamente. Quello che so è che possiamo vincere qualsiasi partita. Se saremo in grado di lottare per il titolo già in questa stagione, non lo so: dipende dal momento. Ma abbiamo i giocatori per farlo. Dobbiamo anche capire che ci serve tempo per lavorare. Ci sono squadre che lavorano con gli stessi giocatori da tanto tempo e che hanno avuto stagioni migliori della nostra. Noi stiamo costruendo qualcosa, ma non voglio togliere responsabilità ai miei giocatori. Dobbiamo solo capire la realtà, pur approcciando ogni gara con la consapevolezza che dobbiamo lottare per vincere”.

foto x milan