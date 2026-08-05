Amorim: “L’unico modo che abbiamo per rendere omaggio a Baresi è riportare il Milan ai vertici del calcio europeo”

05/08/2026 | 21:42:31

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato anche di Franco Baresi, dopo il pareggio 1-1 contro l’Inter nel derby giocato in Australia.

Le sue parole ai canali ufficiali rossoneri: “C’è stato un bel ricordo di Franco Baresi. “Non mi sarei aspettato nulla di diverso. Abbiamo seguito la giornata di ieri, più che un giocatore, è stato una persona speciale: ci mancherà molto, l’unica maniera giusta per ricordarlo è fare le cose per bene e provare a riportare il club dove merita”

Foto: X Milan