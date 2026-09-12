Amorim: “Loftus-Cheek ha tutto, gioco aereo, calcia con entrambi i piedi, ma deve essere più coinvolto”

12/09/2026 | 17:36:09

Ruben Amorim a DAZN pre Lazio: “Loftus-Cheek… sono sempre onesto con i giocatori e credetemi, io penso che lui abbia tutto, è forte nello stacco aereo, a giocare con la squadra, ma dovrebbe essere più coinvolto nella partita. C’è una differenza tra Musah e Rabiot e ovviamente la prima è che uno è destro, l’altro è mancino. Rabiot aiuterà Cisse e Loftus nel fornire più palloni a Ramos, ma ogni partita ha una sua storia con le sue caratteristiche. Aiuta più il gioco insieme a Modric”.

Foto: X Milan