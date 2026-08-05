Amorim: “Leao? Se sei un giocatore del Milan devi divertirti. Dobbiamo migliorare in tutto”

05/08/2026 | 15:51:00

Ruben Amorim ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro l’Inter: “È importante non aver perso, ma la cosa più importante è migliorare come squadra. Abbiamo iniziato molto bene, pressando molto bene, ma l’Inter ha tanta esperienza, hanno capito subito cosa stavamo facendo e li abbiamo sofferti a fine primo tempo e ad inizio secondo tempo. Poi siamo migliorati: bene gli ultimi venti minuti di partita. È stato un buon test, ma abbiamo bisogno di più partite per provare tutti i giocatori, dobbiamo migliorare in tutto ma lo sappiamo. Leao? Penso le stesse cose che ho detto in conferenza: se sei un calciatore del Milan, sei fortunato e devi divertirti. Si sta divertendo, ma è un giocatore della squadra. Oggi ha aiutato la squadra e questo è importante. Ma lo valuto come Nkunku, Camarda”.

foto x milan