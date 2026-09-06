Amorim: “La Juve non meritava di perdere, dobbiamo diventare più coraggiosi”

06/09/2026 | 23:09:12

Ruben Amorim ha parlato a Dazn dopo Juventus-Milan: “La Juventus non meritava di perderla, non abbiamo giocato bene e abbiamo perso troppi palloni. C’è ancora molto lavoro da fare, la prestazione non è stata delle migliori. Le cose semplici sono le migliori. Abbiamo fatto tanta fatica quando perdevamo il pallone soprattutto con i tanti attaccanti mandati in campo dalla Juventus. L’unica cosa positiva è che potevamo vincerla fino alla fine. Cisse? Devo stare attento alla gestione con dei giocatori così giovani, sta lavorando molto bene e pretendo tanto da tutti i giocatori. E’ stata una giornata storta ma sto chiedendo tanto alla mia squadra. Dobbiamo essere più coraggiosi, non voglio essere troppo negativo nei confronti della squadra”.

foto x milan