Amorim: “Il Milan è una delle mie squadre preferite fin da bambino. Ramos? Non posso dirgli di correre di meno, segnerà”

08/10/2026 | 11:08:22

Ruben Amorim, a tre giorni dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, rilascia un’intervista a DAZN. Queste le parti salienti.

Sulla passione verso il Milan nata in tenera età: “Tutti sanno che il Milan è una delle mie squadre fin da quando ero bambino, perché tutta la storia del Milan è legata alle squadre portoghesi. Quando ero un ragazzo, il Milan era la squadra più forte d’Italia e il calcio italiano era il miglior campionato del mondo. Quindi ho seguito questo club fin da giovane”.

Sulla scelta fatta la scorsa estate: “Ho sentito che era la mossa giusta per me. Finora è andata davvero, davvero bene. Ci sono stati grandi momenti e talvolta momenti difficili, ma fa parte dell’esperienza. Sono davvero felice di essere qui e sento una grande responsabilità nell’aiutare questo club a tornare nel posto che gli compete”.

Su Gonçalo Ramos: “Non ho intenzione di dire che Ramos debba correre di meno, non lo dirò mai di un giocatore. La cosa fondamentale è che stiamo segnando, ed è questo ciò che conta di più. Poi so bene che un attaccante ha bisogno di fare gol, e lui segnerà. Se guardate nella Nazionale, penso che abbia meno opportunità di andare a segno. A volte il calcio è così, ma sta lavorando duramente e se stiamo segnando è anche grazie a Gonçalo Ramos. Deve solo continuare ad aiutare la squadra e a fare quello che sta facendo: i gol arriveranno di sicuro”.

Sul calciomercato: “Tutte le mosse che cerchiamo di fare non sono pensate solo per il presente, ma anche in ottica futura, e questo è davvero fondamentale. Ci aiuterà a vincere ora e a vincere anche in futuro. Stiamo prestando molta attenzione a questo aspetto, perché sapete com’è il mercato oggi: siamo vigili e portiamo giocatori già pronti come Ramos, che è già campione d’Europa, ma vogliamo anche portare talenti come Moreira, per esempio. Sono contento del mercato che abbiamo fatto, ma dobbiamo anche migliorare i giocatori che abbiamo già in rosa”.

Foto: X Milan