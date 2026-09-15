Amorim: “Hutchinson è pronto, domani può giocare dall’inizio. Modric? Dobbiamo ragionare molto con il pallone quando gioca”

15/09/2026 | 14:35:00

Ruben Amorim ha presentato la sfida di Europa League contro il Benfica: “Hutchinson? È pronto per giocare. Può partire dal primo minuto. Vedremo domani, non voglio svelare l’undici titolare perché Marcus sta sicuramente guardando la conferenza ed è molto intelligente; quindi è un’opzione. Non dirò altro sull’undici iniziale, ma Hutchinson è abile e arruolabile. Per far sentire Luka a suo agio in partita, dobbiamo avere a lungo il possesso palla. Mi vengono in mente a memoria forse sette passaggi sbagliati senza alcun tipo di pressione, in cui abbiamo perso palla e trasformato la gara in una corsa continua. E questo non è il tipo di gioco che Luka deve fare. Pertanto, per schierare un giocatore come Luka, perché lo vogliamo in certe situazioni di gioco e in determinate partite, dobbiamo avere qualcuno capace di ragionare molto bene con il pallone tra i piedi. È questa l’idea quando gioca Luka”.

foto x milan