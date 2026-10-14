Amorim: “Domani sarà dura, loro hanno molti giocatori tecnici. Le critiche non mi interessano”

14/10/2026 | 18:35:40

Ruben Amorim presenta la sfida contro il Salisburgo, in programma domani alle 18:45 in Austria, in conferenza stampa.

Sulle critiche: “Io penso che in un top club sia normale. Ho un lavoro da fare e il rumore attorno interessa alle persone, non a me. Quando guardo la squadra, mi interessa come creare più chance, come giocare il pallone…”.

Sul Salisburgo: “Ho parlato molto con Pavlovic, spiegandogli il ruolo che dovrà avere domani. Loro hanno tanta velocità e tanti giocatori tecnici. Sarà una partita tosta”.

Su Camarda: “Troverà dello spazio sicuramente. Non vi dico se partirà dall’inizio o se subentrerà, ma giocherà. Anche Comotto troverà spazio con tante partite ravvicinate”.

Su Cardinale: “Non ho avvertito nulla: solo una conversazione sul futuro, una conversazione sulla preparazione estiva insieme ad alcune persone della dirigenza per scegliere anche il luogo del prossimo ritiro. Quindi è stata una normale giornata di lavoro. Non ho percepito nulla, è stato un giorno come un altro”.

Su Mozart, originario di Salisburgo. Il flauto magico sono i grandi giocatori o una grande organizzazione?: “Domanda difficile. Mozart è stato speciale. Puoi avere grandi giocatori ma se non giochi di squadra è inutile. Se non hai giocatori veloci, non puoi giocare 1vs1 ecc.”

Foto: X Milan