Amorim: “Cisse non mi deve nulla, merita lo spazio che sta avendo. Camarda? Deve migliorare in termini di esplosività”

15/10/2026 | 22:17:24

Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Salisburgo. Queste le sue parole:

“Se questo è stato il miglior Milan della stagione? In altre partite abbiamo avuto più controllo, mentre oggi siamo riusciti a fare gol. Abbiamo disputato partite migliori: si guarda troppo solo il risultato. Ci sono delle cose da migliorare, ma è stata una bella serata. Quanto sento mio un calciatore come Cisse? Non deve nulla a me: merita lo spazio che sta avendo per quello che sta facendo. Sa essere così esplosivo. Ha tanto cuore, ma può fare meglio in allenamento e in partita. Stasera tutti i complimenti vanno a lui, ma ha delle cose da migliorare e un grande potenziale. Camarda? Deve migliorare in termini di esplosività, passo e ritmo. Ci stiamo lavorando: sa che ha la possibilità di correre per 90 minuti. Gli manca questo, mentre in area sa già tante cose”.

Foto: X Milan